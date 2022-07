Ingen udsigt til rigsret gør Socialdemokratiet tilfreds

Minkkommissionen har undersøgt forløbet omkring regeringens beslutning om at aflive alle mink for at stoppe smitte med coronavirus på minkfarme.

Kommissionen kommer i sin beretning med voldsom kritik af både regeringen og ledende embedsmænd.

Folketingets blå partier vil have en uvildig advokatvurdering af Minkkommissionens beretning, som kan vurdere, om der er grundlag for at rejse en rigsretssag.

Enhedslisten og SF meldte hurtigt ud, at de ikke mener, at der er ikke er grund til sådan en vurdering, mens De Radikales beslutning er blevet meldt ud efter et hovedbestyrelsesmøde lørdag middag.