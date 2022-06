Lettet kronprins Frederik: Vi viser hvad vi kan

- Jeg er lettet. Jeg sagde også til Christian Prudhomme (Tour de Frances direktør, red.), at det her er, hvad vi kan. Vejret giver 10 procent ekstra, og det er virkelig rart. Vi skal ikke tænke på at holde varmen, siger han.

For Danmark er det vigtigt at vise den store glæde ved cykling, som både den danske delegation og Prudhomme har italesat som et af hovedargumenterne for den nordligste Tour-start nogensinde.

- Vi vil gerne levere det, som han påpegede for nogle år siden.

- Der er mange i Frankrig, der ikke aner, hvad vi kan, og som ikke ved, at vi er sådan en cykelnation på den måde, at vi har så godt et cykelvejnet og masser af cyklister, som bruger det her fra A til B, lyder det fra kronprinsen.