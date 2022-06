Harder: Federe at spille i Parken end for 50.000 på Wembley

- Jeg har været med på landsholdet i lang tid, og det var stort at opleve det her.

- Jeg var med for 14 år siden, og nu står vi her. Der var mange af os, der havde tårer i øjnene, da vi gik ind på banen. Det var stort, at så mange var kommet for at se os, siger Pernille Harder.

Danskeren sammenligner fredagens oplevelse med nogle af karrierens helt store oplevelser. Hun nævner en FA Cup-finale med Chelsea for et halvt år siden.

- Der er forskel på at spille på Wembley for 50.000 englændere, hvilket også er fedt, og så at spille i Parken for 20.000 danskere, som er kommet for at støtte os. Det er bare noget andet, når det er danskere, siger hun.