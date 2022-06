Coronavacciner anbefales til børn ned til seks måneder i USA

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger, at det vil blive muligt for forældre at bestille vaccinationstider i næste uge.

- Der vil komme flere tider, idet der kommer flere doser, og i de kommende uger vil alle forældre, som ønsker en vaccine, kunne få en, siger han i en udtalelse.

Det er uklart, hvor stor efterspørgslen vil være på coronavacciner til de mindste i USA.

De amerikanske myndigheder tillod vaccination af børn mellem 5 og 11 år i oktober sidste år. Indtil videre er omkring 29 procent af børnene i den aldersgruppe færdigvaccineret.

Ifølge den amerikanske regering har covid-19 været den femte hyppigste dødsårsag blandt børn mellem et og fire år siden marts 2020 og den fjerde hyppigste for børn under et år.