De fem milliarder norske kroner, som Norge kræver tilbage, svarer til 3,65 milliarder danske kroner.

Helikopterne blev bestilt hos selskabet NHI for over 20 år siden til levering fra 2005 til 2008. Men Norge mangler forsat at få leveret den sidste af de 14 helikoptere, der blev bestilt.

Det har tidligere været fremme, at NH90-helikopterne er meget dyrere i drift end de danske Seahawk-helikoptere.

Aftenposten skrev i 2019, at en flyvetime med NH90 kostede cirka 200.000 danske kroner, mens de danske Seahawks kostede 30.000 kroner.

Da Norge bestilte de 14 NH90 i 2001, var de beregnet til at blive brugt af kystvagten og norske fregatter. Men i 2018 havde man kun modtaget otte af de 14 helikoptere, og seks af dem kunne kun bruges til træning.