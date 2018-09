Mestrene kværnede håndboldkvinderne fra Randers i ligaen

Svenske Johanna Westberg blev topscorer for Nykøbing Falster med syv mål.

Nykøbing Falster topper ligaen med seks point for tre kampe ligesom Silkeborg-Voel og Odense, men Nykøbing Falster har en bedre målscore.

Nykøbing Falster Håndboldklub var også i kamp torsdag. Her spillede klubben sig på førstepladsen i ligaen med en sejr på 27-24 på udebane over Skanderborg Håndbold.

København indledte sæsonen med sejr på 30-23 over Esbjerg.

Sejren betyder, at guldvinderne har hentet fire point i sæsonens første tre ligakampe, efter at København senest tabte på udebane til Jan Pytlicks tropper fra Odense Håndbold.

Mai Kragballe førte an med ni scoringer i opgøret, og Debbie Bont blev noteret for fem mål.

København Håndbold vandt hjemme 35-18 over Randers HK i HTH Ligaen, hvor Nykøbing Falster slog Skanderborg.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her