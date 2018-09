Regler for kontakt mellem anklagere og vidner skærpes

Som udløber af sagen, hvor en anklager er tiltalt for at have instrueret politividner i en stor hashsag, er Rigsadvokaten nu klar med strammere regler på området.

I en pressemeddelelse oplyser Rigsadvokaten, at fremover skal den tiltalte, dommerne og forsvarsadvokaterne have klar besked, når en anklager er i kontakt med et vidne før en straffesag.

- Vores anklagere er ordentlige og saglige – for os gælder det om at få fremlagt beviserne så objektivt som muligt, siger rigsadvokat Jan Reckendorff i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Vi har intet at skjule, og derfor vil vi fremover som fast princip orientere retten om det, hvis anklageren før en straffesag har haft kontakt med et vidne.

De nye retningslinjer kommer, efter at anklagemyndigheden selv anmeldte til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), at der i forbindelse med en straffesag om hashhandel på Christiania kunne være handlet i strid med reglerne.

Denne konkrete sag har ført til, at en anklager er blevet tiltalt for blandt andet at lyve i retten om sin kontakt med vidner.

I pressemeddelelsen understreger Jan Reckendorff, at der kan være mange gode grunde til, at anklagere under forberedelsen af en straffesag har kontakt med et vidne, der senere skal afhøres i retten.

Det kan være tilfælde, hvor vidnet er nervøs eller bange for at skulle vidne.

- Men det gælder selvfølgelig i alle tilfælde, at anklageren ikke skal drøfte selve indholdet af vidnets forklaring, siger han.

De nye retningslinjer vil fremover være et fast element i grunduddannelsen af alle anklagere samt indgå i efteruddannelse af erfarne anklagere. Retningslinjerne skal evalueres om et år.

Straffesagen mod anklageren indledes ved Retten på Frederiksberg til november. Anklageren nægter sig skyldig.