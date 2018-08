Blå bog: Emmanuel Macron

Kun én gang tidligere har dronningen haft fransk statsbesøg. Hun ser frem til at modtage Macron i lufthavnen.

Macron aflægger Krudttønden et visit, når han i næste uge er på statsbesøg. Her skal der være en mindestund.

Kilder: France24, en-marche.fr og The Telegraph.

