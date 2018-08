Malis præsident har vundet anden valgrunde stort

Malis præsident, Ibrahim Boubacar Keita, er blevet genvalgt med godt 67 procent af stemmerne i anden valgrunde, hvor han var oppe mod rivalen Soumaila Cisse fra oppositionen. Det oplyser ministeriet fra Den Territoriale Ministerielle Administration.

Sejren sikrer Keita sejren i det vestafrikanske land, hvor valget har været præget af vold og beskyldninger om svindel.

Soumaila Cisse, der også stillede op mod Keita i 2013, fik knap 33 procent af stemmerne ved søndagens anden og sidste valgrunde. Valgdeltagelsen var på omkring 34 procent.

Soumaila Cisse har på forhånd afvist at godtage resultatet. Han opfordrer i stedet befolkningen til at "rejse sig".

- Svindlen er bevist, derfor vil vi ikke acceptere resultaterne, sagde Cisse tidligere på ugen i en udtalelse i sit partis hovedkvarter i Bamako.

- Jeg opfordrer alle maliere til at rejse sig. Vi vil ikke acceptere svindlens diktatur, tilføjede Cisse.

Både Cisse og andre af oppositionens kandidater har gentagne gange beskyldt regeringen for at fifle med optællingen og have proppet ekstra stemmesedler i boksene på valgstederne.

Desuden var der store uregelmæssigheder ved valget.

Næsten 500 valgsteder kunne ikke åbne søndag. Det var først og fremmest i de områder af Mali, der er præget af etniske spændinger og vold fra islamistiske grupper.

På valgdagen blev en valgtilforordnet dræbt.