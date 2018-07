Zorniger vil aldrig ændre taktik for en modstander

Brøndby vandt søndag eftermiddag med 2-1 på udebane over Hobro, da Mikael Uhre blev matchvinder dybt inde i dommerens tillægstid.

Med sejren rykkede Brøndby op på førstepladsen i Superligaen med syv point for tre kampe.

Sejren glædede Brøndbys tyske cheftræner, Alexander Zorniger, der så en sejr i sidste sekund som afgørende for holdets moral.

- Når man får de her sejre i sidste sekund, så skaber det en tro på, at man altid kan vinde. Det var også den mentalitet, Brøndby havde sidste sæson, siger Zorniger.

Til opgøret havde hjemmeholdet fra Hobro ændret formation til mødet med Brøndby til en mere defensiv 3-5-2-formation. Det opfattede Zorniger som en sejr for gæsterne.

- Helt generelt mener jeg, at det var en halv sejr for os, at modstanderen ændrer formation og spillestil til mødet med os, siger Zorniger.

Han anerkender, at det er enhver træners frie vilje at spille defensivt, men han ville ikke selv gøre det.

- En 3-5-2-opstilling er en defensiv opstilling. I opgøret mod Hobro var det tæt på at lykkedes for Hobro at få et point på den opstilling.

- Men som cheftræner ville jeg spørge mig selv, om det var formationsskiftet værd at gå på kompromis med holdets egen spillestil, siger Zorniger.

Samtidigt understreger Zorniger, at det ikke betyder noget for Brøndby, hvordan modstanderen stiller op. Det handler i stedet om at underholde, konstaterer tyskeren.

- Folk kommer på stadion for at blive underholdt. Vi bestemte os for at spille offensiv fodbold, da jeg tiltrådte.

- Vi ønsker at skabe kampe, og det vil jeg ikke gå på kompromis med. Jeg vil ikke spille for at undgå at få mål imod mig, men for at kreere noget, siger Zorniger.

Tidligere i sæsonen har både Randers og Vejle forsøgt at skabe problemer for Brøndby ved at stille defensivt op. Zorniger mener dog ikke, at en defensiv formation er noget, der skaber problemer for Brøndby.

- En 3-5-2-formation skaber ikke større problemer for Brøndby, end hvis modstanderen stillede op med syv mand i bagkæden, lyder det fra Zorniger.

I næste spillerunde tager Brøndby på hjemmebane imod FC Nordsjælland.