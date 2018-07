Magnussen niendebedst i regnfuld ungarsk kvalifikation

Kevin Magnussen ville gerne have undgået et dobbelt pitstop i forbindelse med regnvejret på Hockenheim.

Haas-teamchef Günther Steiner mener ikke, at holdet havde valgt den forkerte taktik i søndagens grandprix.

Regnen gjorde det svært for prominente navne som Fernando Alonso (McLaren) og Daniel Ricciardo (Red Bull), der røg ud i Q2 og søndag starter som henholdsvis nummer 11 og 12.

Lørdagens kvalifikation var præget af regn, der især satte sit præg på anden og tredje runde af kvalifikationen, hvor skyerne for alvor åbnede sig over Hungaroring.

Bag Hamilton og Bottas kommer de to Ferrari-biler. Finske Kimi Räikkönen starter som treer og Sebastian Vettel som nummer fire.

Den forreste række af biler vil søndag være indtaget af to Mercedeser, efter Lewis Hamilton satte bedste tid lørdag og starter i pole position efterfulgt af den anden Mercedes-kører, Valtteri Bottas.

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen (Haas) satte den niendebedste tid, da der lørdag blev kørt kvalifikation forud for søndagens grandprix i Ungarn.

Kevin Magnussen kører kalifikation forud for søndagens grandprix i Ungarn. Foto: AP/Laszlo Balogh

