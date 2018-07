Ældre Sagen: Glem ikke de ældre som ikke bruger nettet

Breve fra det offentlige havner ikke længere fysisk i postkassen, men i den digitale e-boks, og når man skal skifte læge foregår det med nogle få klik.

Danmark er det allerbedste land i verden til offentlig digitalisering, lyder det i en ny kåring fra FN.

For de fleste ældre er det godt med digitaliseringen, påpeger Jens Højgaard, souschef i Ældre Sagen. Ifølge ham har omkring tre ud af fire danskere over 65 år erfaring med at bruge internettet.

- Det har mange fordele for de ældre, som er digitale. Det betyder, at de kan klare nogle ting over nettet, så de eksempelvis ikke behøver at tage ind på kommunen, siger han.

Men ifølge tal fra Danmarks Statistik fra 2017 har 210.000 danskere over 65 år aldrig været på internettet. For dem kan digitaliseringen føre til flere problemer, lyder det fra Ældre Sagen.

- De er måske vokset op uden digitale redskaber, og det er klart, at de i nogle tilfælde kan komme i klemme. Der skal også være løsninger til dem, som ikke er digitale, siger Jens Højgaard.

Han nævner, at eksempelvis brugen af Skat kan være besværlig for ældre, der ikke bruger internettet.

- Så skal man ringe og skrive. Det kan man jo godt, men der kan være ventetid. Desuden oplever vi, at de, som stadig vil modtage breve fysisk, skal betale gebyrer for det. Og det kan jo løbe op, siger souschefen.

I FN's kåring af Danmark lægges der særligt vægt på, at Danmark har fundet den rette balance mellem en effektiv offentlig digitalisering og muligheden for at hjælpe den enkelte borger.

Det er i øvrigt første gang nogensinde, at Danmark indtager førstepladsen på listen, som er blevet lavet hvert andet år siden 2001.