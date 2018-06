Større kontrol med droner i første fælles EU-regler

Dronerne er – bogstavelig talt – over os. Den moderne teknologi gør det både meget lettere og meget billigere at foretage inspektion af vanskeligt tilgængelige steder på en bygning. Samtidig bliver teknologien stadig mere intelligent.

Landbruget er tæt på et teknologisk gennembrud, som kan sikre erhvervet milliardgevinster. Data fra droner og satellitter gør det muligt at sprøjte og gøde langt mere præcist.

Ifølge Europa-Parlamentet er dronebranchen inde i et milliardboom, hvor der frem mod 2050 kan skabes 150.000 nye job i EU.

Det betyder, at producenter af droner skal leve op til mange forskellige nationale krav. Det skal de nye fælles EU-regler gøre op med.

I dag er droner på under 150 kilo omfattet af forskellige nationale regler i EU-landene.

Og desuden skal der laves faste regler for, hvilke droner og hvilke piloter der skal stilles større krav til end andre.

Der skal blandt andet indføres grænser for, hvor højt og hvor langt dronerne må flyve.

Herefter skal EU-Kommissionen i gang med at udarbejde konkrete forslag, der udmønter de nye regler for sikkerhed og beskyttelse af folks privatliv.

EU's medlemslande skal nu også sige god for de nye regler, før de kan føres ud i livet.

Afstemningen i parlamentet følger op på en foreløbig aftale om reform af de europæiske regler for flyvesikkerhed, som forhandlere fra medlemslandene og parlamentet indgik i november sidste år.

- Det har stor betydning, at de europæiske regler både er fleksible og fremtidssikrede, siger han.

Vedtagelsen skete med 558 stemmer for, 71 imod, mens 48 undlod at stemme.

Det er nogle af elementerne i de første fælles EU-regler for flyvning med droner, som Europa-Parlamentet tirsdag har vedtaget.

Afhængigt af hvor tunge de er, skal dronerne desuden være i stand til at lande automatisk, hvis piloten mister kontrollen med dem.

Europa-Parlamentet har med stort flertal vedtaget nye regler for droner. En milepæl, siger parlamentariker.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her