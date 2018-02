Watford ydmyger kriseramte Chelsea og Conte

Det gik helt galt for Chelsea, da Roberto Pereyra cementerede 4-1-sejren i overtiden og udstillede udeholdets krise.

Andreas Christensen var ikke med for Chelsea på grund af en skade, og danskeren var stærkt savnet.

Men det holdt ikke længe for Chelsea.

London-klubben blev farligere, og belgieren Eden Hazard så ud til at redde æren og det ene point for Chelsea med en smuk 1-1-udligning efter 82 minutter.

Watfords Troy Deeney omsatte det sikkert til en 1-0-føring, og hjemmeholdet kunne for alvor lugte en overraskelse.

12 minutter senere blev det værre for Chelsea, da Watford-angriberen Gerard Deulofeu faldt teatralsk i feltet og fik tilkendt et kontroversielt straffespark.

Et rødt kort til Chelseas midtbanespiller Tiemoue Bakayoko blev mandag aften afgørende, da franskmanden modtog to dumme gule kort på fem minutter og fik marchordre efter en halv time.

Antonio Conte er presset som manager for Chelsea, som mandag indkasserede et 1-4-nederlag til Watford.

