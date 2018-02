Barcelona tager endnu et skridt mod pokalfinalen

FC Barcelona vendte 0-1 til samlet 2-1-sejr over Espanyol, da Barcelona blev klar til pokalsemifinalen.

Onsdag spillede Leganes og Sevilla 1-1 i de to holds første semifinale.

Resten af kampen blev der stadigvæk lagt et tungt tryk omkring Valencias straffesparksfelt. Men hjemmeholdet fik ikke gjort chancerne store nok til at øge føringen.

Inde i feltet kunne Valencia-spillerne ikke håndtere argentineren, som efter nogle vævre driblinger chippede bolden over til Luis Suarez, der relativt simpelt kunne heade Barcelona i front ved bageste stolpe.

Barcelona måtte vente indtil midten af anden halvleg, før holdet fik slået kapital af et stort boldovertag.

Barcelona var dominerende stort set kampen igennem, og sejren kunne have været meget større. Valencia skal oppe sig, hvis holdet skal formå at vende torsdagens nederlag til samlet sejr i næste uges returkamp.

Torsdag aften vandt catalonierne med 1-0 på hjemmebane over Valencia i den første af to semifinaler.

Den spanske storklub FC Barcelona ligner et godt bud på den ene deltager i den spanske pokalfinale.

Lionel Messi lagde op til Luis Suarez' mål i 1-0-sejren over Valencia i den første pokalsemifinale.

