Hovedrystende stregspiller: Vi undervurderede Tjekkiet

Spørgsmålene svæver om Danmarks to nøglemodstandere, Spanien og Ungarn.

Der er mange ubekendte i gruppe C, hvor et tysk landshold i forandring må påtage sig favoritrollen.

Gruppe C:

- Vi har mange gange stået i sådan nogle afgørende kampe. Det har tjekkerne ikke. Der skal vi jo lukke sådan en kamp til vores fordel. Det er for slapt, siger René Toft Hansen med en let hovedrysten.

Han var selv udset til en fridag, men blev sendt på banen godt ti minutter før tid i et forsøg på at stabilisere holdet i slutfasen. Men heller ikke den erfarne forsvarskæmpe kunne forhindre den store nedtur.

- Det er farligt at spille mod en modstander, der lige er blevet banket ud af banen med 17 mål, så siger man måske til sig selv, at man nok skal finde. Men sådan foregår det altså ikke på topplan, siger René Toft Hansen.

De danske håndboldherrer begik den sportslige dødssynd at undervurdere modstanderen.

Tjekkiets store nederlag til Spanien betød, at de danske spillere ikke var koncentrerede, mener Toft.

