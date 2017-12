Antallet af udenlandske par, der kommer til Danmark for at blive gift, er vokset dramatisk.

Tyrkiets regering behandler alle kritikere som terrorister, sagde fremtrædende journalist under retssag.

Vejene meldes glatte på grund af hagl, men bilister kan komme videre via fra- og tilkørsel, lyder det fra Vejdirektoratet.

E20-motorvejen fra Esbjerg mod Kolding er spærret nær afkørsel 70 mod Holsted som følge af et uheld. Politi og redningsmandskab er på stedet, men vejen forventes tidligst genåbnet kl. 19:30

