DMI varsel om vindstød af stormstyrke.

Varslingsmeddelelser fra DMI distribueret af Ritzau.

INFO: Anvendelse af tjenesten forudsætter accept af vilkårene i bunden af denne meddelelse.

**** RITZAUS BUREAUS VARSLINGSTJENESTE ****

Gyldig fra 26. december 2017 08:00

Gyldig til 26. december 2017 15:00

Advarselskategori: Gul

DMI forventer kuling 14-20 m/s fra sydvest, med vindstød af stormstyrke, 25-27 m/s.

Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.

Område: Esbjerg, Fanø, Varde, Tønder, Thisted, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern

Advarselskateogrier angiver niveauet for DMIs varsel. Blå = Risiko for voldsomt vejr. Gul = Voldsomt vejr. Orange = Farligt vejr. Rød = Meget farligt vejr. Lilla = Ekstremt Farligt vejr

** Ovenstående varsling er videreformidlet af Ritzau fra DMI. **

Ritzaus Varslingstjeneste er en distributionsplatform til udbredelse af beredskabsmeddelelser og andre vigtige informationer, der relaterer sig til driftsforstyrrelse, nedbrud, større gener, på vigtige samfundsfunktioner, herunder trafik, forsyning, vejr mm. Varslingstjenestens formål er at skabe en direkte kontakt mellem de samfundsaktører, som spiller en kritisk rolle i befolkningens hverdag, og de mange danske medier, som er i kontakt med danskerne på web, mobil, tv, radio og print, for på den måde at sikre en større udbredelse af vigtige og akutte informationer til befolkningen.

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Varslingstjeneste:

- Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

- En meddelelse må ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

- Afsenderen på meddelelsen skal tydeligt fremgå. Ansvaret for dette ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet - også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

- Ritzau må ikke krediteres for meddelelsens indhold eller angives som kilde.

- Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at inkludere