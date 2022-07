En russisk domstol har fredag idømt Putin-kritiker Andrej Pivovarov fire års fængsel for at lede en ulovlig politisk bevægelse. Det meddeler domstolen ifølge Reuters.

Pivovarov blev anholdt for lidt over et år siden. Han blev hevet ud af et fly, der skulle til Polen, få minutter inden at flyet skulle lette fra den russiske by Sankt Petersborg.