Hjernesport løsninger uge 13 (Påske)

Side 01: Den Store Quizkryds

Side 02: Den Lette Quiz og Den Svære Quiz

Side 03: Fotokryds

Side 04: Ikonkryds og Den Svære

Side 05: Findes På Billedet og Uden E

Side 06: Det Flydende Tæppe

Side 07: Logiske Hovedbrud

Side 08: Kæmpe Find Ord og Bikage

Side 09: Temakrydsen og 3 Små Krydser

Side 10: Naturkryds, Rundt På Gulvet og Magisk Firkant

Side 11: Spot En Kendis og Fra Hjørne Til Hjørne

Side 12: 3 Små Krydser, Filippine Quiz, og Pusle- og Blokkryds

Side 13: Sudoku, Snoreopgave, Lær At Tegne og Find Den Rigtige Brik

Side 14: Sudoku Mega Marathon og Find Din Sværhedsgrad 1-8

Side 15: Tectonic og Sudoku: Quattro, Chaos og Killer

Side 16: Hovedbrud





Løsninger til Quiz i kulturen:

1: C, 2: C, 3: B, 4: C, 5: B, 6: A, 7: C, 8: A, 9: B, 10: A