Amerikansk countrystjerne er død i en alder af 90 år

Hendes musikkarriere begyndte for alvor i 1966 med sangen ”Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)”, som toppede de amerikanske countryhitlister og var nomineret til 18 Grammy-priser.

Loretta Lynn var en ud af otte søskende og datter af en kulminearbejder. Det inspirerede også til en af hendes mest kendte sange fra 1970 ”Coal Miner’s Daughter”.

I en alder af 15 år blev sangerinden gift med den seks år ældre Oliver Lynn, en måned efter at hun havde mødt ham ifølge The Guardian.

Parret var gift i 48 år frem til Oliver Lynns død i 1996. De fik seks børn sammen.