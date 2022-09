DR har hædret raptalent med 100.000 kroner

Han vandt prisen foran et felt bestående af sangerinden Dopha, bandet Zar Paulo og sangerinden Eee Gee.

- Lamin kapsler lyden af ungdom anno 2022 ind. Det føles, som om han kan det hele lige nu og lige godt, lyder begrundelsen blandt andet fra P3’s egen jury.

- Lamin rummer alvor og tvivl, når han kigger ind i sig selv for så i øjeblikket efter og med et kæmpe glimt i øjnene at sætte ild til festen.

Den ultrapopulære Tobias Rahim blev vinderen af P3 Prisen.

Det sker meget sjældent, at dansk musik oplever så massivt et gennembrud med så bred en appel, fart, gennemslagskraft, tyngde og styrke og fra så atypisk en popstjerne, som Tobias Rahim er, lyder begrundelsen fra juryen.