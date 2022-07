Jagger og Richards skrev musikhistorie en juliaften i 1962

Keith Richards har gode minder fra den 12. juli 1962.

- Jeg kan stadig huske, hvordan jeg følte, at jeg spillede på et stort stadion, siger The Rolling Stones-guitaristen til det tyske nyhedsbureau dpa.

- The Marquee var omtrent den største klub i London på det tidspunkt. Og inden da spillede vi stort set kun i garager, tilføjer han med henvisning til spillestedet The Marquee Club i London.