Sangskriver har sagsøgt Mariah Carey over stort julehit

”All I Want For Christmas Is You” blev udgivet på Mariah Careys album ”Merry Christmas” i 1994 og anses som et af de største julehits nogensinde.

Albummet ”Merry Christmas”, der er udgivet af pladeselskabet Columbia Records, er det bedst sælgende amerikanske julealbum nogensinde med mere end 15 solgte album verden over.

Julehittet har hjulpet Mariah Carey til at blive den første artist til at ligge nummer et på hitlisten Billboard i fire forskellige årtier, skriver CNN.

Det blev officielt, da ”All I Want For Christmas Is You” lå nummer et på Billboard i den første uge af 2020.

Dermed havde Carey haft en sang, der lå nummer et på hitlisten i 1990’er, 2000’erne, 2010’erne og 2020’erne, som den første kunstner nogensinde.