Dansk elektronisk musik er med i kampen om nordisk musikpris

Hvert år er der to danske bud blandt de nominerede. Nomineringerne går skiftevis til to kunstnere eller to værker.

Sidste år var det således to kunstnere, der var med i kampen. Her var der tale om cellisten Jakob Kullberg og vokalensemblet Theatre of Voices.

Theatre of Voices spiller også en rolle i år. Det er nemlig selv samme ensemble, der fremfører Line Tjørnhøjs ”enTmenschT”.

I 2021 var det den færøske sangerinde Eivør Pálsdottir, der løb med prisen, som har til formål at skabe opmærksomhed om musik på et højt kunstnerisk niveau.

Prisen er blevet uddelt siden 1965. I tidligere år er det blevet til danske sejre i blandt andet 2014 og 2016.

I alt er 12 musikalske værker fra de nordiske lande indstillet til prisen i år.