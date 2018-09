Ed Sheeran kommer til Danmark

Det bliver hitmagerens største danske koncert til dato, når den britiske singer-songwriter Ed Sheeran næste sommer gæster Odense.

Sheeran har netop annonceret en Europa-turné, som bl.a. bringer ham forbi Tusindsårsskoven på Fyn, hvor 43.000 publikummer vil kunne synge med på hits som ”Shape of You” og ”Thinking Out Loud”.

Koncerten løber af stablen den 28. juli 2019. 27-årige Sheeran besøgte også Danmark i fjor, hvor han spillede for et udsolgt Jyske Bank Boxen i Herning efter udgivelsen af sit tredje album ”Divide (÷)”.

Briten rejste som ung til USA for at slå igennem. Siden udgivelsen af det første album ”+” i 2011, er han blevet en af verdens mest efterspurgte liveartister. Han har solgt over 22 mio. albummer.

Sidste år blev han hædret med en MBE (Most Excellent Order of the British Empire) af dronning Elizabeth, den britiske monark. Derudover har han fire grammy-statuetter i rygsækken.

Ved siden af musikkarieren har han medvirket i i HBO’s serie ”The Bastard Executioner” og et enkelt afsnit af ”Game of Thrones” som gæstestjerne. Han har også leveret soundtracks til flere store film - bl.a. sangen ”I See Fire” til filmen ”Hobitten: Dragen Smaugs ødemark.”

Billetsalget til Ed Sheerans koncert i Tusindsårsskoven starter torsdag den 27. september klokken 11.00 hos Ticketmaster.