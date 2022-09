Amerikansk dokumentar om opioidkrisen vandt årets Guldløve

Sacklers medicinalselskaber sælger præparatet Oxycontin. Det smertestillende middel, der anses for at være en af de helt store syndere i opioidkrisen i USA.

Flere af familiemedlemmerne er blevet mødt med retssager, der anklager dem for at have udstedt for mange recepter på den smertestillende medicin.

Blandt andet har det amerikanske justitsministerium sagsøgt Sackler-familien. Det endte med, at de indvilgede i at betale 225 millioner dollar - eller 1,4 milliarder kroner - i et forlig.

Ifølge USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse er flere end 500.000 amerikanere døde af en overdosis af opioider siden 1999.