Netflix sætter Will Smith-film på pause efter oscar-lussing

Både Hollywood Reporter og Variety har forsøgt at få en kommentar fra Netflix. Det er indtil videre ikke lykkedes.

Oscar-akademiet, der består af folk fra filmbranchen, har fordømt lussingen og indledt en undersøgelse af sagen.

Selv har Will Smith undskyldt på det sociale medie Instagram - også over for Chris Rock.

Han har desuden meldt sig ud af Oscar-akademiet.

- Jeg snød de andre nominerede og prisvindere for deres mulighed for at fejre og for at blive fejret for deres ekstraordinære stykke arbejde. Mit hjerte er knust, sagde Will Smith natten til lørdag dansk tid til Variety.

Will Smith er dog også i gang med en række andre filmprojekter.

Det gælder blandt andet filmen ”Emancipation” fra streamingtjenesten Apple+.