Godfather-instruktør har fået stjerne på Hollywood Walk of Fame

Francis Ford Coppola har gennem sin karriere instrueret og skrevet en række film blandt de meste kendte er Godfather-trilogien, ”Dommedag nu”, ”Dracula” og ”Outsideren”.

En smilende og veloplagt 82-årig Francis Ford Coppola, besteg trapperne til den lille scene, der var stillet op foran den stjerne, der inden højtidelighederne var blevet lagt ned blandt fliserne på det seværdige fortov.

- Hvem ville ikke være stolt af at have sit navn blandt disse fantastiske mennesker. Af hele mit hjerte tak, lød det fra den verdenskendte instruktør, kort før at hans stjerne i fortovet skulle afsløres.