Amazon har sikret sig James Bond-rettighederne i milliardopkøb

Kommissionen har dog ikke valgt at kommentere handlen. Den oplyser i stedet, at den heller ikke generelt står for at godkende aftaler. Den kan derimod senere udfordre dem, hvis de vurderes at overtræde loven.

Foruden filmene om James Bond og Rocky har MGM blandt andet også produceret filmene ”Legally Blonde” og ”Tomb Raider” samt tv-serierne ”The Handmaid’s Tale” og ”The Real Housewives Of Beverly Hills”.

Det står ikke umiddelbart klart, hvordan opkøbet kommer til at påvirke indholdet på Amazon Prime Video i Danmark.