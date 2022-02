Spansk film vandt årets Guldbjørn i Berlin

Filmen handler om en familie af ferskenbønder i en lille landsby i Catalonien. Deres liv ændres, da ejeren af deres store ejendom, som udgør familiens levebrød, dør, og hans arving beslutter sig for at sælge den.

Ifølge ham er der flere årsager til, at den spanske film vinder årets guldbjørn:

- For de ekstraordinære præstationer - fra børneskuespillerne til skuespillerne i 80-års-alderen. For deres evne til at vise ømhed og komik omkring en families kamp. Og for portrætteringen af vores alles forbindelse til og afhængighed af jorden omkring os.

Sølvbjørnen for bedste skuespillerpræstation gik til den tysk-tyrkiske skuespillerinde Meltem Kaptan.

Den fik hun for sin medvirken i filmen Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush.