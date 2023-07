Rebecca Makkais bestseller “Boystown” er en gribende læseoplevelse i stil med Hania Yanagiharas “Et lille liv”. Knap så tænderskærende, knap så brutal, men rigeligt følelsesladet alligevel.

Også i “Boystown” er vi blandt homoseksuelle mænd, som skæbnen på forskellige måder er ublide ved, og Makkai skriver, som om hun kender miljøet indefra. Pudsigt, at det netop skal være to amerikanske kvinder, som ender med at skabe noget af nyere tids mest vedkommende litteratur om bøsser.