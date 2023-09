Politiet lukker tre rocker- og bandetilholdssteder

I forbindelse med den igangværende bandekonflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia lukker politiet tre rocker- og bandetilholdssteder.

Det bliver forbudt at opholde sig på stederne fra klokken 19 mandag aften og frem til 25. september klokken 19, oplyser Københavns Politi.

Der er tale om adresserne Svanevevej 5 i Nordvestkvarteret i København, Tømmerup Stationsvejs 8B i Kastrup samt Siljangade 10 i København S.

Det var på adressen på Svanevej, at der lørdag skete en eksplosion ved Hells Angels’ klublokale. De to andre adresser er også tilholdssteder for rockergruppen, skriver Ekstra Bladet.

- De meget voldsomme hændelser, vi har været vidne til, er helt uacceptable.

- Borgerne skal kunne være trygge i deres nabolag og i resten af politikredsen, og vi tager nu et af de helt tunge værktøjer i brug for at lægge maksimalt pres på grupperingerne og for at forebygge flere voldelige angreb, udtaler Anne Tønnes, politidirektør i Københavns Politi, i en pressemeddelelse.

Opholdsforbuddet sker i medfør af den såkaldte rockerlov, der altså giver politiet mulighed for at lave den slags forbud.

Samtidig forlænges to visitationszoner, der blev etableret den 28. august. Den ene zone dækker Christiania og et område af Amager. Den anden dækker et område af Nørrebro og Nordvest.

Visitationszonerne opretholdes foreløbigt indtil den 26. september.

- Vi har en omfattende indsats, hvor vi arbejder sammen med kommunerne, gadeplansmedarbejdere og andre aktører, siger politiinspektør Tomas Marko Juhl i pressemeddelelsen.

- Desuden prioriterer vi at være til stede på gaden, så folk kan føle sig trygge, og så man kan komme i dialog med os. Derudover fortsætter efterforskningen af de banderelaterede hændelser, der har været i de seneste uger.

Visitationszonerne blev oprettet, efter at en 30-årig mand 26. august blev skudt og dræbt på Christiania. Manden var prøvemedlem i Hells Angels.