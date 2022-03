- Jeg tror, at han er et virkelig stærkt moralsk og kristent menneske, og den tale, han holder i Polen, er så stærk og så godt skrevet, at han selv tilsyneladende bliver grebet af den.

- Det er nærmere en følelsesmæssigt, moralsk appel end et ønske om at udtrykke en anden amerikansk politik end den, landet officielt har, siger Friis Arne Petersen om Biden’s afslutning på talen.

Han påpeger, at udsagnet om, at Putin ikke kan forblive ved magten, fra et diplomatisk synspunkt er risikabelt.

- Det er vigtigt at få fjernet det indtryk, som sætningen efterlader hos Rusland og resten af verden. For man risikerer, at det kommer til at spille den forkerte vej, siger Friis Arne Petersen.

Biden har tidligere omtalt Putin som en krigsforbryder, tyran og bøddel. Og det er bemærkninger, som Rusland har bemærket, vurderer Friis Arne Petersen.

- Mange af ens modstandere - dem som man skal forsøge at vinde over - kan komme til at reagere ret negativt på den type hård sprogbrug.

- Derfor vil der i meget statsmandskunst være behov for balance, moderation og argumentation frem for hårde prædikater, siger Arne Friis Petersen.