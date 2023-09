03/09/2023 KL. 12:45

En dansker i rummet - igen

I denne uge er der er næppe nogen, der har kunnet undgå at få at vide, hvem Andreas Mogensen er, og at han lige nu er afsted på endnu en rumrejse. Ugen indbefattede også mord på Christiania, en dansk etapevinder i Vueltaen og startskuddet på Aarhus Festuge.