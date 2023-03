Verdens største kapitalforvalter: Her finder du de mest attraktive aktier

Men igen er det vigtigt at gøre sit hjemmearbejde. For både lønpres og pres på værdikæderne er fortsat med til at udfordre selskaberne, og det handler om at vælge dem, som sælger de rigtige varer i nedgangstider.

»Diskretionære virksomheder - såsom luksusnavne - tilbyder måske ikke den åbenlyse modstandsdygtighed over for en recession, hvorfor det er særligt vigtig at være kræsen. Vi mener, at virksomheder med et stærkt brand, begrænset udbud og stabilt fodfæste i USA og Europa såvel som eksponering over for de kinesiske forbrugere er bedst positioneret til at videresende højere omkostninger og opretholde sunde profitmarginer.«

3.

Teknologi

Gennem det seneste årti har tech-selskaberne været aktiemarkedets store vindere, men sidste år blev billedet vendt 180 grader, da stigende renter medvirkede til, at teknologiaktiernes værdiansættelser styrtede.

På samme tid har det åbnet »attraktive indgange« til sektoren, og ifølge Blackrock vil kvalitetsselskaber være i stand til at lede »en ny æra inden for kunstig intelligens«. På det seneste har erkendelsen af, at det kræver enorm computerkraft at udvikle kunstig intelligens, sat skub i aktierne i de selskaber, som fremstiller computerchips. De er afgørende, ikke blot for kunstig intelligens, men også internet-infrastruktur, elbilproduktion, vedvarende energi, automatiseringen, Internet of Things (IoT) og 5G.

»Vi tror, at kvalitetsselskaberne inden for denne voksende industri har unikke produkter, forsyningskædedominans og en afgørende rolle at spille i efterspørgslen på mindre og mere kraftfulde computerchips.«

4.

Energi

Sidste år var energisektoren den absolutte vinder, da priserne på olie og gas strøg til vejrs, og selvom det er dalet de seneste måneder, ser Nigel Bolton og Helen Jewell stadig, at selskaberne står solidt på længere sigt.

»Kvalitetsvirksomheder bør kunne bruge deres frie pengestrømme til at tilbyde attraktive udbytter og tilbagekøb, afdrage på gæld, købe mindre virksomheder for at styrke deres markedsposition og afsætte betydelige investeringer til vedvarende energi,« vurderer investeringsdirektørerne.

5.

Sundhed

Til sidst har sundhedssektoren været en af de mest modstandsdygtige, når økonomierne bremser op, eftersom medicin og sundhedsydelser forbliver essentielle, hvilket ifølge Blackrock »karakteriserer kvalitet«.

Men sundhedsaktierne er ikke ens, hvilket var tydeligt sidste år, hvor bioteknologi løb fra resten af sundhed på aktiemarkedet - og det er derfor vigtigt at have en dyb forståelse for de enkelte virksomheder.

»Ud over en robust indtjening leder vi efter vækstmuligheder knyttet til voksende sundhedsbehov inden for områder så som alzheimers, diabetes og fedme,« understreger Nigel Bolton og Helen Jewell i deres analyse.

6.

Regioner

På et regionalt niveau ser Blackrock lyst på Europa med argumentet, at europæiske aktier er billigere end amerikanske målt på værdiansættelse. Forskellen er i dag 28 pct. Historisk har den været 15 pct. afslører data.

Men recessionsspøgelset spørger fortsat i Europa, som sandsynligvis går en recession i møde i sidste halvdel af 2023, påpeger Nigel Bolton og Helen Jewell. Derfor er nøglen atter at se mod kvalitetsselskaberne.

På samme tid er Emerging Markets (EM) ikke på samme måde presset af stigende renter og glohed inflation, hvilket taler for, at de er i stand til at understøtte deres økonomier. Det kan være en fordel for aktiemarkedet.