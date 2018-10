Se billederne: Kim Larsen blev hyldet i byer over hele landet

»Kim selv ville have råbt "STOOOOP NU” for længst«:

Fredag og søndag bliver Kim Larsens liv hyldet, og hans musikskat hædret, ved optog og koncerter landet over.

Det frygtes, at de mange mennesker på Nytorv og Gammeltorv vil føre til, at folk maser sig frem.

I hele landet var folk fredag aften mødt op for at tage afsked med Kim Larsen. Der var både familier i fire generationer og livslange fans.

Titusinder gik på gaden for at sige farvel til Kim Larsen:

Derefter fortsatte optoget gennem byen for at ende ved Lørups Vinstue, der var Larsens stamsted i byen. Undervejs spillede kirkeklokkerne i Odense Domkirke Gasolin-klassikerne "Masser af succes" og "Hvad gør vi nu, lille du". Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Først på aftenen lød politiets estimat på mindst 10.000 deltagere i optoget. Det var et konservativt skøn, og efterhånden, som marchen kom i gang, voksede antallet af deltagere. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Optoget i København startede ved Sofiegården på Christianshavn og sluttede på Gammeltorv og Nytorv i Indre By med fællessang og optrædener fra blandt andre musikeren Rasmus Nøhr. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det viste sig dog, at tre gange så mange dukkede op, hvilket gav trafikale problemer og skabte pres på Nytorv og Gammeltorv, som var mindeoptogets endemål.

Og enorm interesse var der da også, da optogene fandt sted fredag. I København havde politiet således skønnet, at 10.000 personer ville dukke op.

Oprindeligt var det planen, at mindekoncerten skulle holdes i DR Byens store tv-studie, Studie 5. Men da man oplevede en enorm interesse, valgte man at flytte koncerten til Rådhuspladsen i København.

I hele landet var folk fredag aften mødt op for at tage afsked med Kim Larsen. Der var både familier i fire generationer og livslange fans.

Showet har fået titlen "Som et strejf af en dråbe – Danmark synger farvel til Kim Larsen".

Kim Larsen døde søndag morgen efter længere tids sygdom. Udover mindeoptogene i de større byer vil der den kommende weekend også være flere andre arrangementer til ære for den folkekære spillemand, der blev 72 år.

»Kim Larsen lever ikke mere. Det gør hans sange. De tilhører alle. For altid. Danmark sørger. Og med god grund,« lød det blandt andet fra skuespiller Anne Marie Helger ved mindeoptoget i hovedstaden.

Det vurderes, at op mod 30.000 deltog i København, 10.000 i Odense og 5.000 i Aarhus.

Også i weekenden er der planlagt flere arrangementer til ære for den folkekære spillemand.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her