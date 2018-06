Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Når vejret endelig er til det, så skal der bades i det danske sommerland. Her piger på vippen i en københavnsk badeanstalt i 1923. Foto: Holger Damgaard

To unge damer i tidstypiske badedragter fotograferer hinanden på en strand i 1950´erne. Foto: Mogens Beger

Fanø 1923. I årene 1919-24 blev der afholdt fartkonkurrencer for biler og motorcykler på den faste, hårde sandstrand. De såkaldte Fanø-løb havde deltagere fra flere europæiske lande - og i bilklassen kunne hastighederne nå op på omkring 250 km/t. Her ses Opels fabrikskører Carl Jörns, der i øvrigt vandt Fanøløbene i 1922 og 1924. Hans hurtigste tid på stranden var 194 km/t. Bilen er en Opel "Rennwagen" med 12,3 liters motor, fire ventiler pr. cylinder og en ydelse på 260 hk. Foto: Holger Damgaard

I 1958 gør borgmester Erhard Jakobsen sig klar til at indvie Gladsaxe Friluftsbad, mens skuespillerinde Lily Broberg står klar med startpistolen. Foto: Tage Christensen

Til trods for den tyske besættelse, gik livet ikke i stå. Her nyder en gruppe unge mennesker sommeren på Hornbæk strand i starten af 1940´erne. Foto: Erik Petersen

Et par drenge leger med et skib i vandkanten ved Hornbæk, 1959. Foto: Johnny Bonne

Fotochefen har været et smut i arkiverne og har fundet en stak gamle billeder af, hvordan sommeren så ud i "gamle dage".

