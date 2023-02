Dette er en kommenterende tegning: Dagens tegning er udtryk for tegnerens fortolkning af aktuelle begivenheder. Jyllands-Postens holdning udtrykkes alene i den daglige ledende artikel.

15/02/2023 KL. 05:00

Dagens tegning: Oppe i tiden

Interessen for at besøge den nordjyske koldkrigsbunker Regan Vest er så stor, at man har udsolgt frem til sommer.