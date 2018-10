Dagens tegning: Bank

For mange med helt nye pensionsordninger vil det give mening at spare ekstra op.

Total, der det seneste år har postet milliarder i nordsøolien, overvejer nu at ekspandere ind på det danske marked for gas- og eldistribution. Noget, en række udenlandske energikoncerner tidligere er floppet med. Finans

Den danske angriber afviser, at han er ved at sælge hus på grund af sin sportslige fremtid.

Hvis USA's nabolande ikke stopper migranter, vil Trump overveje at stoppe udviklingsbistand og indkalde hæren.

Den seneste drejning i sagen om svindel med udbytteskat får flere eksperter til at kræve endnu hårdere tiltag mod bankerne.

Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi har været forsvundet siden et besøg på en ambassade i Istanbul.

Der er behov for øget fokus på både bekæmpelse af hvidvask og det almindelige banktilsyn. Derfor bør Finanstilsynet splittes op i to, mener professor Jesper Rangvid.

Bankernes vagthund, Finanstilsynet, har bidt til og signaleret, at man ikke kan godkende Jacob Aarup-Andersen som ny topchef i Danske Bank.

Dette er en satiretegning: Dagens tegning er udtryk for tegnerens personlige fortolkning og holdning, der kan afvige fra Jyllands-Postens holdning, som alene udtrykkes i den daglige ledende artikel.

Resultater i ny studie vækker bekymring for risikoen ved at bruge e-cigaretter, mener Kræftens Bekæmpelse.

Forskerne bag det berømte Stanford-fængselseksperimentet løj angiveligt om, hvad der egentlig gik for sig.

I en nyligt restaureret palæejendom på Frederiksberg i København bor Tanja Grunwald og Henrik Voigt. De har indrettet sig med både klassisk design, vintagefund og kunst – og især kunst har en stor betydning for dem.

Porsche sigter højt og sætter historisk designet 911 Speedster med over 500 hk i produktion.

Mens andre lande gennemskuer it-svindel, falder vores tillidsfulde folkefærd pladask for det, viser rapport.

Efter 15 år i Danmark besluttede amerikanske Nichole Accettola at tage med sin danske mand og deres tre børn på forlænget ferie til San Francisco. Det er nu tre år og en restaurantåbning siden.

