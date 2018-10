Dagens tegning: Dødens gab

»Lektien fra historien er denne: Hvis du gør EU til et fængsel bliver lysten til at komme ud større,« sagde Jeremy Hunt.

Baggrunden for sagen er en årelang dækning fra medierne af den tidligere borgmester.

Eva Kjer Hansen (V) foreslår, at folketingets politikere lukker sig inde og ikke kommer ud igen, »før vi har fundet ud af, hvordan vi får noget mere værdighed tilbage i Folketinget.«

Fire dage efter et ødelæggende jordskælv i Indonesien er øen Sumba blevet ramt af to jordskælv i træk.

Spillefilmen "Lykke-Per" kan ses i biograferne den kommende uge, men allerede til januar blænder TV 2 op for miniserien. Nordisk Film og TV 2 håber, at der er publikum til begge dele.

Betalingskravet, der kan ramme TV 2 efter EU-domme sidste år, er i sommer blevet omkring 1 mia. kr. større. TV 2’s adm. direktør afviser, at det ændrer situationen.

Det er 30 år siden, at TV 2 kom til.

Kritikere mener, at præsten bag Folketingets åbningsgudstjeneste har sammenlignet homoseksuelle og pædofile.

Danske forskere har i ny stor undersøgelse talt med de unge, som handler med stoffer på de sociale medier. Her er deres svar.

Hyundai i30N, som er en klar konkurrent til VW Golf GTI, kører fantastisk og varsler nye tider for den koreanske koncern.

Her er vi inde i anden generation af de dedikerede VR-headset. Med HTC Vive Pro opnår du større bærekomfort og klarere billeder. Her kan du fortabe dig i en anden verden, men prisen er ret høj

