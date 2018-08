Dagens tegning: Game over

Amerikanske VE Corp, der ejer jeans-mærkerne Wrangler og Lee, overvejer at skille sig af denimforretningen. Finans

Brand, der tvang 20.000 til at lade sig evakuere, var påsat:

Italien har sat ind med hemmelige agenter, aflytninger og omfattende politiressourcer for at fælde en terrormistænkt 46-årig syrer, som forrige onsdag spadserede ud af Vestre Fængsel og blev Danmarks hovedpine.

En ny forening vil opkøbe mindre gårde og omlægge jorden til bæredygtigt landbrug. Borgerne er nødt til selv at agere i forhold til klimakrisen, mener Rasmus Willig, som er medstifter af foreningen.

I en ny videnskabelig artikel advarer forskere om, at vi er ved at miste kontrollen med klimaet.

Dette er en satiretegning: Dagens tegning er udtryk for tegnerens personlige fortolkning og holdning, der kan afvige fra Jyllands-Postens holdning, som alene udtrykkes i den daglige ledende artikel.

Djøf deltager for første gang i Pride-optoget – bekymrende, fordi man bevæger sig ind på en scene, hvor mangfoldighed bevidstløst hyldes.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her