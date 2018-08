Dagens tegning: På klem

Tre palæstinensere er omkommet under Israelsk bombeangreb, mens Hamas har sendt 70 raketter den anden vej.

LA advarer mod DF’s krav om en dronningerunde efter valget. Det kan sende statsministerposten over til Socialdemokratiet, selv om der er borgerligt flertal, lyder advarslen.

Liberal Alliance holder torsdag sommergruppemøde. Her vil partiet præsentere et nyt uddannelsesudspil.

Mange boligejere med elopvarmede huse risikerer at snyde sig selv, fordi deres energimærke er blevet vurderet på det forkerte tidspunkt. Finans

Israelske agenter infiltrerede en lagerbygning i Teheran og fandt beviser for Irans atomaktiviteter, fortæller landets efterretningstjeneste.

EU har aktiveret en statut, der blokerer for USA’s Iran-sanktioner.

Forskere har for første gang målt på den kemiske sammensætning af Solsystemets allertidligste år. Måske kan det en dag lære os at forstå, hvorfor Jorden blev beboelig.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant de seneste år. Se her, hvilke spor efter rotterne du skal holde øje med i hus og have.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

