Dagens tegning: Kina køber

Sønderjyderne vandt fredag med 2-0 over Horsens. Mads Hvilsom og Mart Lieder blev heltene for hjemmeholdet.

Konkurrent mente, at etapevinderen fik pace fra en motorcykel på nedkørsel. Jakob Fuglsang tabte igen meget tid og røg ud af top 10.

Coca-Cola ser sig nu nødsaget til at hæve prisen på deres populære drik i USA som følge af Trumps handelskrig. Finans

Der er en voksende modvilje over for mennesker, der ikke er heteroseksuelle i Berlin, mener aktivist og forfatter.

EU-præsident Donald Tusk opfordrer USA, Kina og Rusland til at forhindre en handelskrig og yderligere kaos.

Michael Collins har udtalt, at Kina lægger op til en kold krig.

En kinesisk vaccineproducent har indrømmet at have solgt 250.000 ineffektive vacciner til børn sidste år.

Åbningen til Afrika og et stærkere internt samarbejde er de vigtigste punkter på dagsordenen for det årlige Briks-topmøde i Johannesburg.

Dette er en satiretegning: Dagens tegning er udtryk for tegnerens personlige fortolkning og holdning, der kan afvige fra Jyllands-Postens holdning, som alene udtrykkes i den daglige ledende artikel.

Copenhagen Suborbitals skulle have affyret raketten "Nexø II" i løbet af den kommende weekend.

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Munken er ked af sin hårde tone, men siger samtidig, at han er træt af arrogante turister.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her