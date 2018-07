Dagens tegning: Reststat

Dette er en satiretegning: Dagens tegning er udtryk for tegnerens personlige fortolkning og holdning, der kan afvige fra Jyllands-Postens holdning, som alene udtrykkes i den daglige ledende artikel.

Dagens tegning 08.07.2018 kl. 05:00

EU indleder retssag mod Polen for at anfægte Jaroslaw Kaczynskis forsøg på at udhule retsstaten.