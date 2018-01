Dagens tegning: Kort og kontant

Fra nu af kan butikkerne herhjemme nægte at tage imod kontanter.

Dette er en satiretegning: Dagens tegning er udtryk for tegnerens personlige holdning, der kan afvige fra Jyllands-Postens holdning, som alene udtrykkes i den daglige ledende artikel.

Den aarhusianske bokser Lolenga Mock bokser fredag mod den russiske Dmitrii Chudinov, der er tidligere verdensmester. Selv forventer Lolenga Mock, at en sejr betyder, at den efterfølgende kamp bliver om VM.

Ny forskning fra Rigshospitalet betyder, at læger nu bedre kan målrette fertilitetsbehandling.

2018 bliver et forrygende bilår med rekordmange modeller. Her er de alle - fra de kendte til de hemmelige.

Møbelgiganten opfordrer til, at de berørte personer anmelder mailene som spam til Forbrugerombudsmanden.

