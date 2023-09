»En dansk model for en værdig død.« Det kunne lyde som en dårlig vittighed om, hvor vidt velfærdsstaten er kommet, men det er det desværre ikke. For står det til regeringen, skal der diskuteres aktiv dødshjælp i Danmark, faciliteret af ”Udvalget for en mere værdig død”, som skal hjælpe regeringen med at formulere et beslutningsforslag.