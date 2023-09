Som nævnt er der gået 10 år, siden det gamle system for ejendomsvurderinger blev kasseret. Siden er fulgt udvalgs-undersøgelser, skandaleramte it-systemer, skiftende regeringer og på hinanden følgende forsikringer om et nyt system til alles tilfredshed. Det er så det, man lancerer med en ”foreløbig” ejendomsvurdering, som man som borger ikke har mulighed for at klage over, og som trods alt ikke er mere foreløbig, end at den skal danne grundlag for ejendomsskatten i 2024.

Skatteministeren forsikrer, at borgerne trygt kan stole på de nye vurderinger, fordi ingen skal betale mere i skat, i og med at 8 af 10 slipper billigere, mens resten får en skatterabat. Men hvorfor egentlig det? For pga. af foreløbigheden, og fordi ingen kan gennemskue systemet, også konsekvenserne ved boligsalg eller -køb, kan ingen heller gennemskue, hvad det betyder fra 2026, når de endelige vurderinger forventes at foreligge.

Vurderingsstyrelsen siger nu, at den vil kigge på de vurderinger, som forekommer mest fejlbehæftede. Men her er en langt bedre løsning: Verdens mest brandskattede befolkning har ventet i 10 år, så den venter gerne to år mere på et system, der kan gennemskues, og hvor det står klart, at politikerne faktisk mener det, når de siger, at det bliver billigere at være boligejer.