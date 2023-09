Der er så skønt ude på landet. Ja, og du har det snart helt for dig selv, kunne man tilføje, hvis humøret var tilpas hvast. For der er langt mellem mennesker på landet, og det er skønt, hvis man sidder indeklemt i en (alt for dyr) treværelses på Nørrebro og drømmer om lidt mere space – til væsentlig færre penge. Så kan man se de åbne vidder,