Tallet for, hvad der årligt udbetales til forældre i tabt arbejdsfortjeneste, fordi de har børn med nedsat funktionsevne, er fordoblet på mindre end 10 år. I 2016 var det knap 1 mia. kr. Nu er det tæt på 2 mia. kr. I flere tilfælde er skolevægring en medvirkende årsag til, at forældrene må opgive at arbejde. Sat på en meget kort formel: Det er en falliterklæring af dimensioner for både velfærds- og videnssamfundet.